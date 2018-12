“Quando Berta filava” – Il “corredo della nonna” in esposizione

Il Circolo Culturale Pontorno organizza con il patrocinio del Comune di Spotorno dal 29 dicembre al 6 gennaio presso la Sala Espositiva Palace in via Aurelia 121 un’esposizione di filati, tessuti e ricami, il cosiddetto “corredo della nonna”, ambientati in un contesto che riproduce con arredi d’epoca, l’abitazione di una famiglia ligure della prima metà del ‘900.

Pur separandoci da allora soltanto poche generazioni la mostra regala l’emozione di un tuffo nel passato, facendo rivivere oggetti e scene domestiche che sembrano memoria di un tempo lontanissimo. La rapidità dell’odierno progresso tecnologico ha determinato un miglioramento della qualità di vita, ma ha anche “bruciato” rapidamente i tempi di ogni cosa, lasciando un senso di vuoto, solitudine e desiderio di qualcosa d’altro.

La bellezza dei lavori esposti, realizzati da mani esperte e pazienti, alcuni probabilmente a lume di candela, ci riporta ad una epoca in cui il tempo scorreva lento e, tuttavia, le difficoltà, la durezza e la fatica del vivere quotidiano non impedivano di apprezzare le cose belle della vita, al calore della stufa a legna d’inverno o all’aperto nelle serate estive.

La mostra non vuole essere nostalgia del tempo passato ma un’occasione per riscoprire il bagaglio di valori trasmesso dai nostri avi e ritrovare in questi le nostre radici.