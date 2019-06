Puliamo il territorio con le Giornate Ecologiche

La comunità di Garlenda si conferma particolarmente attenta all’ambiente, alla gestione dei rifiuti e alla cura del territorio con due Giornate Ecologiche in programma per sabato 22 e sabato 29 giugno dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18 con ritrovo al Parco Villafranca. L’obiettivo è la pulizia delle strade con sfalcio delle erbacce e interventi di ripristino che riguarderanno ogni frazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare sia con il proprio contributo pratico sia con la segnalazione delle zone che necessitano di cure. A tutti i volontari sarà offerto il pranzo presso la Pro Loco (area sagre) al Parco Villafranca. L’iniziativa è promossa dal Comune, dalla Protezione Civile, dalla Pro Loco e dal Fiat 500 Club Italia.

Con la stagione estiva in avvio e la crescente presenza di turisti nella zona, di semplice passaggio o attirati dalle strutture ricettive, dall’offerta culturale e ricreativa, dagli eventi in programma nelle prossime settimane, poter presentare un paese pulito ed in ordine è senz’altro un ottimo biglietto da visita per Garlenda e l’intero comprensorio. Naturalmente ciò vale per il benessere dei residenti, che possono così vivere al meglio il luogo in cui abitano, che offre numerosi sentieri per escursioni e semplici passeggiate, parchi e aree attrezzate per i giochi dei bambini e per lo sport.