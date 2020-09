“Puliamo il Mondo 2020”: una giornata nel Parco del Beigua all’insegna del rispetto della natura

Il Parco Naturale Regionale del Beigua aderisce a “Puliamo il Mondo 2020”, l’iniziativa di volontariato promossa da Legambiente per sensibilizzare all’impegno individuale, la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle comunità.

Sabato 26 settembre nel primo pomeriggio si parte da Sassello insieme alle guide del parco per raggiungere il Lago dei Gulli, uno dei geositi del Beigua Geopark in cui si possono osservare le lherzoliti, rocce originatesi nel mantello terrestre, e noto anche per lo specchio d’acqua formato dal torrente Erro, meta estiva per rinfrescanti uscite fuori porta.

Attrezzati di guanti e sacchetti ci si dedicherà alla pulizia delle rive e delle zone circostanti, raccogliendo i rifiuti abbandonati e riportando questi luoghi alla loro naturale bellezza. Sarà dunque un pomeriggio da trascorrere anche con tutta la famiglia per impegnarci insieme per un futuro migliore, dando il buon esempio anche ai più piccoli.

L’iniziativa è gratuita con posti limitati e su prenotazione online obbligatoria entro le ore 12 del 26 settembre. Ai partecipanti sarà consegnato il kit per la raccolta dei rifiuti (guanti protettivi, pettorina, sacchetto, cappellino). È obbligatoria la dotazione di mascherina e gel igienizzante per le mani.