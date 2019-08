“Pulcinella senza maschera” – Omaggio cinematografico a Massimo Troisi

Dopo tre anni di pausa forzata dovuta ai lavori di ristrutturazione del Cinema Teatro “Vittorio Gassman” e alle procedure per l’affidamento esterno della gestione torna la storica Rassegna Cinematografica estiva di Borgio Verezzi. La struttura ospita nuovamente il grande cinema grazie alla preziosa collaborazione di I.So Theatre (gestore del teatro con direzione artistica di Luca Malvicini) e del Club Amici del Cinema di Genova e con un “Omaggio a Massimo Troisi” nella ricorrenza del 25ennale della scomparsa.

La rassegna seguirà cronologicamente alcune delle tappe fondamentali della carriera e della vita di Troisi, dal primo film girato “dietro” la macchina da presa all’ultimo terminato solo poche ore prima della prematura scomparsa. Domenica 25 agosto si partirà con il folgorante film d’esordio (1981) “Ricomincio da tre”, pellicola che ottenne grande successo di pubblico e critica con incassi record e la vittoria di due David di Donatello, per il miglior film e per il miglior attore protagonista.

Lunedì 26 agosto sarà la volta dell’esilarante “Non ci resta che piangere”, diretto e interpretato dalla irresistibile coppia Benigni – Troisi (1984). Martedì 27 agosto assisteremo a “Le vie del Signore sono finite”, scritto, diretto e interpretato nel 1987 da Troisi, Nastro d’argento per la miglior sceneggiatura. La rassegna terminerà mercoledì 28 agosto con “Il postino” (1994), ultima commovente interpretazione dell’attore, per la regia di M. Radford e dello stesso Troisi, morto a 41 anni poche ore dopo la fine delle riprese.

La 27esima Rassegna Cinematografica di Borgio Verezzi si avvarrà della qualificata collaborazione del Club Amici del Cinema di Genova, uno dei principali centri di cultura cinematografica della Liguria. Attivo fin dal 1976 a Sampierdarena presso la sala d’essai “Don Bosco” e il Centro Civico Buranello, il cineclub ha avviato nel corso degli anni numerose collaborazioni di pregio con varie realtà liguri, dal Missing Film Festival a In Mezzo scorre il fiume, dal Premio Stefano Pittaluga all’Arena della Fortezza, dal Sarzana DOC Festival agli Incontri Cinematografici di Balestrino. L’auspicio è quello che la neonata collaborazione con il Comune e I.So Theatre in occasione della rassegna sia non solo garanzia di qualità, cultura e passione per il cinema ma anche l’inizio di un possibile progetto futuro di programmazione cinematografica d’essai e culturale a Borgio Verezzi.

“Dopo tre anni e tanti sforzi e ostacoli da superare abbiamo finalmente ultimato i lavori di ristrutturazione, sostituito interamente l’impianto di condizionamento e restituito al nostro bel Teatro ‘Gassman’ l’efficienza necessaria per ospitare piccoli e grandi eventi e per essere un vero centro di aggregazione culturale del territorio – dichiara il sindaco Renato Dacquino – L’affidamento della gestione del Gassman alla I.So Theatre diretta da Luca Malvicini ci ha inoltre permesso di riprendere al meglio tutte le rassegne tradizionalmente organizzate nel teatro comunale, da Ragazzi sul Palco, al Festival UniTre, alla Rassegna Cinema.

Il Club Amici del Cinema, con il quale per la prima volta collaboriamo, è un nuovo partner strategico e di qualità sul quale contiamo per tentare insieme ai gestori del Teatro una rivalutazione del ruolo del cinema sul nostro territorio. L’omaggio a Troisi ci è parso naturale, quasi un atto dovuto: grande e indimenticato attore e regista italiano, crediamo che ben si possa affiancare ai tanti altri grandi nomi della storia del cinema italiano omaggiati negli anni dalla nostra Rassegna… Siamo certi che la sala del Gassman sarà gremita anche stavolta, per queste quattro serate da vivere all’insegna del bel cinema e del ricordo del nostro “Pulcinella senza maschera”.

Per chi lo vorrà sarà possibile lasciare un contributo simbolico di 1 € a favore della rassegna e della Biblioteca Civica di Borgio Verezzi, che da molti anni collabora all’organizzazione di questo speciale evento culturale.