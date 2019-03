Prosa, canti e ricordi con lo spettacolo benefico “Valleggia va in scena”

“Valleggia va in scena” per una serata benefica dedicata al “suo” Teatro Nuovo. Sabato 2 marzo alle 20:45 sarà protagonista tutto il paese per uno spettacolo unico nel suo genere che, grazie all’adesione di tante realtà locali, unirà musica, racconti e prosa con la volontà di passare una serata in allegria e far riscoprire il valore culturale del palco di via san Pietro.

Il Nuovo, di proprietà della parrocchia, rappresenta infatti un’istituzione, un simbolo per i cittadini che possono vantare un palco con una propria stagione, cosa rara sul nostro territorio. L’iniziativa di creare uno spettacolo così variegato ed eclettico coinvolge le tante anime “artistiche” e associative presenti a Valleggia strette in questa circostanza attorno al teatro del paese.

“Il progetto nasce tra il gioco e l’impegno, ovvero nella volontà di creare qualcosa di artisticamente nuovo e nel contempo provare a fare qualcosa di importante per il territorio – afferma Luciano Carlino, ideatore dell’iniziativa assieme a Germano Allemani – così abbiamo pensato di raccogliere le forze e creare uno spettacolo di arte varia con l’augurio che i cittadini partecipino numerosi”.

Lo spettacolo sarà presentato da Marco Gervino e avrà la regia di Bruna Taraddei, storica protagonista del teatro valleggino. Ad aprire lo show la splendida voce di Marina Gasco: i suoi brani musicali faranno da filo conduttore della serata sulle ali del ricordo. Saranno infatti due i momenti di testimonianza e memoria. Il primo vedrà sul palco Bruna Rossi Pirero e Giovanni Patrone che, aiutati dalle immagini a cura di Giuliano Del Bono, racconteranno storie inedite e di vita quotidiana del passato locale. Poi spazio ai divertenti sketch dei giovani delle “Tagliate” e alla prosa del Club Amici di Valleggia che porterà in scena un atto di una commedia di Eduardo De Filippo.

Un altro momento di ricordi e racconti vedrà sul palco Germano Allemani, Fulvio Galleano, Mario Rinaldi, Fulvio Grossi e Giuliano Del Bono. Dulcis in fundo il coro Polifonico di Valleggia, diretto da Filippo e Martino Nicora, proporrà brani popolari e canti in dialetto ligure nel pieno spirito della serata. Da ricordare infine altri protagonisti dietro le quinte come Valentina Cera per la grafica e Ivan Masala per la tecnica video-audio.

Il biglietto d’ingresso è di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini al di sotto dei 12 anni (sono previsti sconti per le famiglie). L’incasso sarà interamente devoluto al Teatro Nuovo per i suoi futuri progetti.