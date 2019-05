Proiezione del film “Paese nostro” al NuovoFilmstudio

Giovedì 30 maggio al NuovoFilmstudio, presso le Officine Solimano in piazza Pippo Rebagliati 6, verrà proiettato “Paese nostro – Il film che avremmo voluto mostrarvi” di Michele Aiello, Matteo Calore, Stefano Collizzolli, Andrea Segre, Sara Zavarise (Italia 2016).

Il film è diviso in due parti a sé stanti: la prima di 70 minuti, la seconda di 67. Il programma alle Officine Solimano prevede alle ore 18 la proiezione della prima parte, alle 19:30 la presentazione di Refugees Welcome Italia, alle 20:30 un rinfresco e alle 21 la visione della seconda parte del film.

Diverse le regie e diversi i soggetti. Il film, proiettato in due tempi, è costituito da sei cortometraggi e ritrae sei operatori sociali impegnati a diverso titolo e in diverse regioni italiane nei progetti SPRAR. Il lavoro degli operatori sociali coinvolti nell’accoglienza, i loro sacrifici, le loro difficoltà, i loro dubbi, la loro quotidiana sfida per la costruzione di una società più aperta e democratica sono al centro del film.

“Paese nostro” è stato realizzato da ZaLab nel 2016 grazie ad un bando presso il Ministero degli Interni, relativo alla disponibilità di un finanziamento del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) dell’UE per il racconto delle realtà dei progetti SPRAR. Dal gennaio 2017 il film è inspiegabilmente bloccato presso il Ministero degli Interni e non può essere visto dal pubblico. Il 19 marzo il film è stato presentato alla Camera dei Deputati. Oggi Zalab lo distribuisce gratuitamente nelle sale ottenendo una grande partecipazione.

Durante la serata verrà presentata l’associazione Refugees Welcome Italia, organizzazione apartitica e apolitica che promuove un cambiamento culturale e un nuovo modello di accoglienza: l’ospitalità in casa. L’evento è organizzato in collaborazione con Arci Savona, Arcimedia, Caritas Diocesana Savona – Noli, Progetto Città e ZaLab.

