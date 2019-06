Progetto Social Sport

Sabato 29 giugno presso la piscina del PalaGarassini di Loano si svolgerà un interessante evento sportivo.

L’Asd Runners for Autism, in collaborazione con il Doria Nuoto 2000 e con il patrocinio del Comune di #Loano, vista la grande e positiva partecipazione dei ragazzi alla giornata al campo d’atletica, propone un pomeriggio in piscina per cimentarsi tutti insieme in divertenti giochi acquatici.

L’appuntamento prenderà il via alle 17.30 e proseguirà fino alle 19 ed è rivolto ai ragazzi dagli 8 anni in su.

L’obiettivo è unire i ragazzi in una comune esperienza sportiva e quindi creare un’occasione di integrazione sportiva e inclusione sociale.