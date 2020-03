Prodotti esotici e di artigianato per la “Regina Pacis” e le famiglie bisognose

Con il patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura sabato 7 e domenica 8 marzo la missione cattolica “Regina Pacis” con sede a Chae Hom-Lampang, in Thailandia, allestirà in Orto Maccagli, sul lungomare di Loano, uno stand per la promozione dei propri progetti.

Presso il gazebo saranno in distribuzione ad offerta libera sacchetti di riso, spezie e tè tipici orientali nonché prodotti artigianali realizzati in parte dai ragazzi dei centri, dalle famiglie e dalle cooperative della Parrocchia San Pio X.

Parte del ricavato sarà devoluto al centro missionario diocesano delle Chiese del Triveneto, che provvederà ad effettuare un bonifico alla missione, mentre un’altra parte sarà devoluta in sacchetti di riso al centro di ascolto della Parrocchia San Pio X, che sacchetti saranno distribuiti alle famiglie bisognose.