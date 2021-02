Prodotti di alta qualità nel mercato Buone Terre in piazza ad Altare

Altare. Sabato 20 febbraio dalle 8 alle 13 in piazza del Consolato e via Restagno i diciassette piccoli e piccolissimi produttori della rete Buone Terre “I mercati della terra dalla Valbormida al Mare” accoglieranno nei loro gazebo i consumatori che vogliono prodotti di qualità sulla loro tavola. Sarà possibile scegliere fra l’ampia gamma di alimenti che compongono il paniere della spesa della rete, fra cui olio, salumi, formaggi, dolci alle farine e verdure.

In linea con la filosofia di questo sodalizio di uomini e donne che fanno della cultura del cibo la loro bandiera sarà fruibile sul sito web istituzionale e su Facebook il laboratorio “Tutti i colori del bianco”, dedicato ai formaggi e realizzato in collaborazione con Slow Food Alta Valbormida e Associazione Cuochi Savona in occasione del Mercato della Terra di Cairo Montenotte. Chi si collegherà potrà scoprire curiosità, ricette e piatti gustosi che si possono cucinare con questo prezioso alimento.

Infine da marzo saranno quattro i mercati dei produttori Buone Terre: il primo sabato del mese a Carcare, il secondo a Cairo Montenotte, come consuetudine nell’ambito del Mercato della Terra, il terzo ad Altare, il quarto a Millesimo.