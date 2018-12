Prima nazionale di “Oh Dio mio” con Piero Nuti e Miriam Mesturino

Lunedì 10 dicembre alle ore 21 secondo appuntamento della Stagione Teatrale al “Chebello” di Cairo Montenotte, organizzata dalla Compagnia Stabile Uno Sguardo dal Palcoscenico con la direzione artistica di Silvio Eiraldi.

In “Oh Dio mio” di Anat Gov, regia di Girolamo Angione, presentato in prima nazionale, saliranno sul palco due grandi interpreti: Piero Nuti, protagonista di una serie notevolissima di capolavori sui principali palcoscenici italiani, e Miriam Mesturino, già presente nelle stagioni precedenti con ben cinque spettacoli, che ha collaborato con la compagnia cairese per gli allestimenti di “Inferno” e “Purgatorio” nelle Grotte di Borgio Verezzi.

In “Oh Dio mio”, un testo ironico, intelligente e surreale di una delle più importanti drammaturghe israeliane, la psicologa Ella, laica, madre single di un ragazzino autistico (Lior) riceve un paziente speciale che dice di essere Dio. La donna inizialmente è perplessa, ma poi realizza di trovarsi veramente di fronte a Dio, un dio depresso, malato da 2000 anni, fragile seppur onnipotente, che sta meditando di spazzare il mondo con un nuovo diluvio universale.

Ne scaturisce un dialogo terapia scoppiettante, ricco di battute divertenti e acute. Entrambi i personaggi trovano nella comprensione e nell’amore la via per affrontare dolori e delusioni, con un’apertura finale: Lior, per la prima volta, riesce a dire “mamma”.

Biglietti: intero € 20 – ridotto under 20 € 15