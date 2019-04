Prima edizione della mostra fumettistica “Cervicomics”

Da mercoledì 10 a venerdì 12 aprile le Scuole Medie “Fratelli Cervi” di Ceriale, in cui da tempo si tiene un laboratorio di fumetto, ospitano una mostra fumettistica. Ci saranno incontri con le classi e laboratori diretti da Moreno Burattini e Lola Airaghi e i ragazzi esporranno i loro lavori, faranno sketch per i compagni più piccoli delle materne e delle elementari, cureranno un punto vendita con le magliette realizzate da loro oltre ad una scelta di albi e libri adatti a tutte le età.

Una “edizione zero” auspicando che cresca nel tempo ma soprattutto un’esperienza di grande valore formativo per i ragazzi.

Per tutti e tre i giorni verrà allestita una mostra aperta al pubblico dei lavori dei ragazzi con la possibilità di acquistare le magliette realizzate dal laboratorio di fumetto e una ricca offerta di albi e libri. I ragazzi del laboratorio disegneranno sketch con dedica a tutti i bambini che verranno in visita.

La mostra è visitabile mercoledì 10 aprile in orario 16 – 17, giovedì 11 aprile in orario 8:30 – 13 e 14 – 18 e venerdì 12 aprile in orario 11 – 13.

Incontri con gli ospiti

mercoledì 10 aprile

Moreno Burattini, scrittore e saggista, redattore della Sergio Bonelli Editore, curatore di Zagor, sceneggiatore

ore 10:40 – 12:40 incontro con le classi prime e seconde in Aula Magna

ore 14 – 16 incontro con i ragazzi del laboratorio di fumetto

venerdì 12 aprile

Lola Airaghi, disegnatrice per Sergio Bonelli Editore e illustratrice

ore 10 – 11 classi prime e seconde

ore 12 – 13 classi terze

ore 14:30 – 16:30 incontro con i ragazzi del laboratorio