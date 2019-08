Anche nel mese di agosto l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Gruppo Speleologico Savonese DLF organizzano il ciclo di visite guidate “Priamàr Sotterraneo – Alla scoperta dei segreti e delle segrete della fortezza di Savona” con il patrocinio del Comune.

La prima visita si terrà mercoledì 7 agosto sera con ritrovo alle ore 20:45 presso il Civico Museo Archeologico e della Città, nel piazzale del Maschio. Per motivi di sicurezza sarà ammesso un numero di visitatori non superiore a 90 persone: sarà data la precedenza a chi si sarà prenotato telefonicamente o via e-mail.

La visita comporta il biglietto d’ingresso al Museo Archeologico. Ci sarà uno sconto speciale per i minori di 18 anni (3 € anziché 6) e 1 euro di sconto anche per i maggiorenni (7 € anziché 8). I visitatori dovranno essere forniti di calzature adeguate e una pila a mano o frontalino elettrico. La visita successiva è programmata per mercoledì 28 agosto.