“Presìdi Aperti”: i custodi della biodiversità aprono le porte delle aziende agricole

Domenica 18 ottobre i produttori dei Presìdi Slow Food in Liguria accoglieranno i visitatori nelle loro aziende agricole e nei loro laboratori di trasformazione con la prima edizione dell’iniziativa “Presìdi Aperti” e sentirsi così parte attiva dell’evento internazionale “Terra Madre” – Salone del Gusto.

I custodi della biodiversità condivideranno con il pubblico una parte della loro quotidianità e gli permetteranno di ascoltare i loro racconti, assaggiare i loro prodotti, conoscere da vicino le loro storie.

I Presìdi Slow Food italiani sono 326 e coinvolgono oltre 3mila produttori. In Liguria hanno aderito: Chinotto di Savona Parodi a Finale Ligure, Abaton e Besio a Savona; Albicocca di Valleggia cooperative Le Riunite e Agricola di Valleggia c/o Besio & C. a Savona.