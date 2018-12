Presepe Vivente a San Matteo di Laigueglia

Lunedì 24 dicembre a partire dalle 23:30 la Parrocchia San Matteo di Laigueglia riproporrà la Veglia di Natale in Chiesa con il Presepe Vivente e al termine della Santa Messa di mezzanotte l’invito è a ritrovarsi in piazza Cavour, nel centro storico, per la cioccolata calda.

Nel pomeriggio dalle ore 16 nel centro storico arriva Babbo Natale sul trenino per portare in giro nel borgo antico tutti i bambini che lo desiderano (i viaggi saranno gratuiti).

Sono previsti in calendario altri due appuntamenti con la tradizione. Il primo sarà venerdì 28 dicembre la Merenda con i Pastori di Betlemme, che festeggeranno il Natale sulla spiaggia a ponente del molo centrale, con danze e musica e la merenda offerta dalla Parrocchia San Matteo dalle ore 16. Domenica 6 gennaio si festeggerà l’Arrivo dei Re Magi con personaggi che percorreranno insieme alla comunità religiosa un tratto di spiaggia, partendo alle ore 10 da Capo Mele fino ad arrivare sul molo centrale.

Per tutta la durata delle feste si potrà inoltre visitare il Presepe della Tradizione allestito presso il Santuario della Madonna delle Penne (giorni di apertura: 28/29/30/31 dicembre e 4/5 gennaio con orario 15 – 17). È prevista anche una visita guidata al Santuario nel pomeriggio di domenica 30 dicembre alle 15:30.