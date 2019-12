Presepe Meccanico alla Parrocchia San Giuseppe di Cengio

Ogni presepe rappresenta una pluralità di situazioni umane e personaggi che esemplificano la vita in tutta la sua varietà e non testimonia semplicemente la nascita di un bambino ma il Suo collocarsi in un tessuto di relazioni ed esistenze umane di cui Egli è il centro.

Il presepe è un modo assai efficace di dire che la fede pervade la vita di tutti, la storia, le vicende di un villaggio, un paese, una regione che si illuminano di quella presenza.

Anche il bellissimo presepe meccanico realizzato da Adriano Greppi coglie al meglio questa dimensione scenica: unica in tutta la Valbormida, l’opera è illuminata e in movimento, e quindi visitabile, fino a gennaio prima e dopo la celebrazione delle Messe (feriale ore 16, festivo ore 10:30) nella Parrocchia San Giuseppe, al numero civico 10 dell’omonima piazza, a Cengio.