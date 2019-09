Presentazione mostra-progetto “Nazionali senza filtro 2” a Loano

Martedì 17 settembre alle 21 presso il Mondadori Bookstore di Loano si terrà la presentazione di “Nazionali senza filtro”, mostra-progetto realizzato da Alessandro Gimelli e Stefania Lanaro dell’associazione “Il Bucaneve” in collaborazione con il Centro per i disturbi alimentari e dell’adolescenza, Villa Frascaroli e Villa Livi dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

La mostra “Nazionali senza Filtro 2” rappresenta il prodotto di un progetto rivolto a ragazzi e ragazze, giovani adulti che afferiscono al dipartimento di Salute Mentale Ponente che si trovano a svolgere un percorso presso le strutture di Villa Livi, Villa Frascaroli e Centro per i disturbi Alimentari e dell’adolescenza.

A loro è stata rivolta questa domanda: “Cosa non ti piace in questa società e cosa vorresti cambiare?”. Vengono messe “sul tavolo” le paure, le rabbie e le insofferenze a cui sembra inevitabile ribellarsi attraverso l’azione: la rabbia, l’attacco, l’offesa, l’insofferenza portata al limite, così come l’azione rivolta a se stessi, la depressione, la chiusura e l’autolesionismo.

Obiettivo di questo percorso, durato circa tre mesi, è stato il raccontare ciò che del nostro mondo provoca rabbia, insofferenza e disagio per riuscire a discutere della trasgressione come metafora di comunicazione e non come mera esposizione di un sintomo.

La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.