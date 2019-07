Presentazione di “Uno sporco lavoro” di Bruno Morchio a Bergeggi

Venerdì 12 luglio, nella sala incontri della biblioteca di Bergeggi, Bruno Morchio presenta il suo libro “Uno sporco lavoro: la calda estate del giovane Bacci Pagano” (Garzanti 2018).

Basta una parola, a Bacci Pagano, per riconoscere Maria, anche se non la vede da trent’anni. Basta un attimo per essere catapultato ai tempi della sua prima in.dagine, a metà degli anni Ottanta. Dopo un lustro passato in prigione a scontare una pena ingiusta e tre anni in giro per il mondo, Bacci ha deciso di mettere a frutto il proprio intuito infallibile lavorando come investigatore privato. Ironia della sorte, il primo caso lo trova a pochi chilometri da casa, in una splendida villa della Riviera.