Sabato 8 febbraio alle ore 21 al Teatro delle Udienze a Finalborgo si terrà la presentazione di “The house of the Wolfings” di William Morris, pubblicato per la prima volta nel 1889 ed ora edito da Black Dog, con le illustrazioni di Elena Massola, le letture a cura di Angela Cascio e le musiche dal vivo di Claudio Massola e Alessandro Delfino.

La nuova casa editrice savonese di Marcello Figoni presenta un evento costruito intorno ad uno dei suoi titoli di maggior successo. Nella serata si potranno ascoltare alcuni brani tratti dai capitoli del libro, commentate da musiche appositamente preparate da Alessandro Delfino e Claudio Massola con le immagini create da Elena Massola come sfondo.

Per stessa ammissione di John Ronald Reuel Tolkien il romanzo di Morris fu fonte di ispirazione per “Il signore degli anelli”. La vicenda storica è intercalata agli ingredienti tipici della mitologia norrena. Oltre ad essere stato un grande architetto, designer e socialista inglese, William Morris fu anche un esperto della lingua islandese e della mitologia nordica. Questa sue conoscenze gli permisero di creare le basi del fantasy, uno dei generi letterari di maggior successo.

Nel romanzo si narra lo scontro tra le popolazioni gotiche stanziate al di là del confine danubiano e gli invasori romani. In questo scontro epico la prospettiva data è completamente ribaltata: invece di vedere lo scorrere della storia dalla parte latina, il lettore è portato invece ad immedesimarsi con i cosiddetti “barbari”. L’elemento magico e più strettamente fantastico attinge a piene mani dalla mitologia nordica, donando fascino e potenza alla vicenda storica.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Baba Jaga e promosso dal Comune di Finale Ligure per la stagione 2019 – 2020. Al termine sarà possibile visitare l’Itinerario Scienza e Natura “Bestiacce in Tribunale”, di cui la presentazione costituisce un approfondimento.