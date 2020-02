Presentazione dell’opera cinematografica “In viaggio con Dante”

Giovedì 6 febbraio alle ore 10 al Teatro “Guido Moretti” a Pietra Ligure si terrà la presentazione della grande opera cinematografica “In viaggio con Dante”, patrocinato dalla Società Dante Alighieri, con la preziosa partecipazione del regista Lamberto Lambertini.

Articolato in cento episodi di circa dodici minuti l’uno, per un totale di 21 ore di ripresa, “In viaggio con Dante” vede la luce dopo ben sette anni di lavoro e riprese in lungo e in largo per l’Italia, in luoghi di vita e lavoro. Il progetto cinematografico ripercorre integralmente la “Divina Commedia” e nasce dalla volontà di leggere Dante sulle immagini dell’Italia di oggi, dal Nord al Sud, dal Centro alle Isole, nel tentativo di rappresentare un’Italia unita proprio dalla lingua del poeta fiorentino.

Progetto unico nella storia della cultura italiana e fruibile da chiunque per la sua capacità di attualizzare Dante, è un viaggio alla ricerca delle tracce della polimorfa identità italiana che si scopre tuttavia ancora unitaria nei versi di Dante.

La presentazione è un primo omaggio che la città di Pietra Ligure fa al grande poeta fiorentino a quasi settecento anni dalla sua morte, avvenuta a Ravenna nel 1321. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato comunale alla Cultura e dalla Biblioteca Comunale “Silvio Accame” e particolarmente dedicata alle scuole medie e superiori.

In occasione del 50° anniversario della morte del poeta Giuseppe Ungaretti la poetessa italobrasiliana e sua ultima compagna Bruna Bianco interverrà sul tema “Ungaretti 2020: la profondità del pensiero”, a partire da “Lettere a Bruna”, l’epistolario del “quotidiano”, testimonianza di quell’intensa storia d’amore.