Giovedì 19 settembre alle ore 18 nel Chiostro “Ester Siccardi” si terrà la presentazione della Settimana della Gentilezza con un ricco calendario di eventi. Con l’occasione la consigliera comunale Martina Isoleri riceverà la delega alla Gentilezza.

PROGRAMMA

20/09 Progetto Legambiente “Puliamo il mondo” – Vadino – P.zza Europa – Leca

21/09 Progetto Legambiente “Puliamo il mondo” – Parco Cotta

Ore 16,00: Spettacolo di bolle per bambini (a cura di Luca Mazzara) – Piazza San Michele;

Ore 17,30: inaugurazione mostra “L’effimero e l’eterno”, a cura del Circolo fotografico di San Giorgio Biblioteca Comunale “S. Comanedi”

Ore 19,00 “Leggevamo 4 libri all’apericena” (a cura di Sandra Berriolo) Piazza Trincheri

22/09 4° Giornata Nazionale della Gentilezza

Dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 letture e giochi in centro storico – Piazza Trincheri – Le Emozioni Gentili a cura di Associazione Immaginafamiglie

GENTILEZZA, te la LEGGO negli occhi! Letture e giochi sulla Gentilezza per grandi e piccini a cura dell’APS #COSAVUOICHETILEGGA?

• ACCOGLIERE CON GENTILEZZA … “L’Affido: un altro modo di essere famiglia” – A cura dell’associazione Sjamo Onlus

23/09 Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

“Ilaria&Simonetta”, attività di testimonianza e di incontro con la disabilità -Sedi delle scuole aderenti.

24/09 Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

INCONTRO CON L’AUTORE: “E io cosa dovrei dire?” (a cura di Angela Cascio)

ORE 17,00 (Laboratorio didattico per bambini). Biblioteca Comunale “S. Comanedi”

25/09 Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

INCONTRO IN OSTERIA: L’arte della gentilezza (a cura di Francesca Bogliolo e Cinzia Chiappori)

Dalle 19,30 Osteria del Tempo Stretto (apericena e conferenza)

26/09 Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

Anpas, Croce Bianca e Samaritan International: “Eroi senza super poteri”: flashmob sul primo soccorso Piazza San Michele (orario 11 – 12)

27/09 Bibliopride: letture in biblioteca (ore 10,00) (a cura di Gianni Peirano) Libri doppi in biblioteca!

Ore 18,00 LA CULTURA DELLA GENTILEZZA: La gentilezza nella filosofia (a cura del professor Gianmaria Zavattaro) La gentilezza nella letteratura romana (a cura della professoressa Rosa Elisa Giangoia) Palazzo Peloso Cepolla

Ore 21,00 “Sporco Negro” (a cura di Kronoteatro) Piazza San Domenico – – Concessione del logo “Emys”

28/09 Differenziamo! A cura di Sat piazza Leoni