Sabato 15 dicembre alle ore 17:30 presso la Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure si terrà la presentazione della guida “Castelfranco. Una fortezza affacciata sul mare”, edito dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri e disponibile in tutte le librerie. La pubblicazione è stata realizzata dall’Associazione Culturale E20 nell’ambito del progetto “La fortezza ritrovata”, a cui hanno contribuito la Compagnia di San Paolo, come maggior sostenitore, e il Comune.

La presentazione della guida avverrà nell’ambito della conferenza “La Spagna e le sue fortezze nel Finale” a cura degli autori Daniele Arobba, direttore del Museo Archeologico del Finale, Roberto Grossi, responsabile degli eventi culturali della fortezza e presidente dell’Associazione Culturale E20, e Giovanni Murialdo, presidente della sezione finalese dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

“La pubblicazione della guida di Castelfranco avviene esattamente ad un anno dalla apertura al pubblico della fortezza, periodo in cui abbiamo profuso moltissime energie per garantire una offerta culturale di qualità, realizzando un ricco calendario di eventi che hanno consentito sia ai residenti sia agli ospiti di riscoprire questo straordinario monumento – spiega Grossi – Mostre, incontri, teatro, musica e visite guidate hanno valorizzato la fortezza e arricchito l’offerta turistica e culturale della città. Ora abbiamo ambiziosi progetti ed importanti sorprese per realizzare un nuovo anno di iniziative ancora più ricche e culturalmente innovative, nella speranza che ci siano le condizioni per continuare questa positiva esperienza”.