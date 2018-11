Presentazione della collezione di maioliche e terrecotte “Gli stili di Albisola”

Quindici piatti, foggiati e decorati a mano sono al centro de “Gli stili di Albisola”, che prende ufficialmente avvio alla Fornace Alba Docilia, nel centro storico di Albissola Marina, venerdì 30 novembre alle ore 18:30. Una serata speciale in un orario particolare per consegnare, assieme ai cataloghi realizzati grazie ai Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina, il testimone ideale nelle mani delle dieci manifatture ceramiche protagoniste: Gaggero, Guarino, La Nuova Fenice, Marco Tortarolo, Mazzotti, Pierluca, San Giorgio, Soravia, Viglietti, Studio Ernan Design.

Quindici gli stili, altrettanti i piatti proposti, foggiati e decorati a mano. L’idea è nata in seguito al successo della mostra dedicata agli ‘Stili di Albisola’, organizzata a gennaio 2018 negli spazi espositivi della Fornace e intende promuovere la ceramica tradizionale albisolese attraverso un’operazione culturale di riscoperta della storia degli stili che si sono susseguiti nel corso dei secoli.

La mostra e i piatti della collezione sono stati presentati, in anteprima e con grande interesse da parte di esperti italiani e internazionali, a inizio settembre nello spazio esclusivo del Ridotto del Teatro Masini di Faenza ad “Argillà 2018”, occasione istituzionale riservata da AICC – Associazione Italiana Città della Ceramica – ai Comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina e, a metà novembre, a Lugano a Palazzo Ciani in occasione della manifestazione “YouNique – Artigianalità d’eccellenza”.

Forme e decori, che hanno avuto successo in passato e sono stati tramandati di generazione in generazione, sono ancora oggi apprezzati e trovano spazio nelle vetrine delle botteghe artigiane grazie alla maestria di decoratori e decoratrici. La collezione Gli stili di Albisola offre l’opportunità di acquistare presso le botteghe, a un prezzo agevolato, un esemplare per ogni stile, selezionato e documentato dal catalogo, che descrive gli stili e le fabbriche e fa da guida per visitare le Albisole attraverso un percorso di arte e tradizione.