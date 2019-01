Presentazione del Tour USEI – Ecuador 2019

Mercoledì 13 febbraio alle ore 16 a Savona, presso la propria sede sociale sita in via Giacchero snc (angolo corso Colombo), l’USEI Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia con il patrocinio dell’Ambasciata dell’Ecuador in Italia presenterà alla comunità il suo progetto di turismo sociale Tour USEI – Ecuador 2019.

Coltivare nella collettività la conoscenza della cultura ecuadoriana è stato sin dall’inizio uno degli obbiettivi dell’USEI, per cui da qualche anno promuove la necessità di conoscere l’Ecuador in tutta la sua grandezza, attraverso il turismo visto come diritto e come servizio sociale. Sono decine gli italiani appartenenti alla società civile che hanno visitato l’Ecuador attraverso questo progetto negli ultimi anni, apportando a dare una visione diversa delle caratteristiche, a volte stereotipate, del Popolo Ecuadoriano e del suo territorio.

Proprio quest’anno, dal 14 giugno al 5 luglio, l’USEI propone la visita all’Ecuador continentale, per conoscere paesaggi e usi e costumi del popolo ecuadoriano. Tre settimane, tre regioni naturali (Costa, Ande e Amazzonia) e tutto un territorio da scoprire insieme a Antonio Garcia curatore del progetto.

Di rilevante importanza è il patrocinio dell’Ambasciata dell’Ecuador in Italia, la stessa che applaude questa iniziativa, per cui la visita al Palazzo di Carondelet (sede della Presidenza della Repubblica) e al Palazzo dell’Assemblea Nazionale (sede del Parlamento) faranno parte di questo periplo.

Info: Whatsapp 3475705473