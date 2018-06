Presentazione del “Ricordo degli Altaresi caduti e dispersi nelle guerre del Duce”

Presentazione del volume di Gianni Tostani dal titolo “Ricordo degli Altaresi caduti e dispersi nelle guerre del Duce (1935-1945)”. Sarà presente l’autore e interverrà Antonio Rossello, presidente del Centro XXV Aprile che raccoglie l’eredità di componenti autonome e cattoliche della Resistenza, recentemente nominato segretario della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varazze e autore di varie pubblicazioni.

L’iniziativa, ideata dall’autore, promuove la conoscenza della storia locale: la data è stata volutamente scelta al di fuori da periodi tipici delle celebrazioni per favorire un clima sgombro da ogni tipo di retorica.

Punto d’arrivo di una ricerca iniziata diversi anni presso sedi archivistiche e grazie a testimonianze dirette, la pubblicazione elenca i nominativi dei caduti e dispersi altaresi di nascita o per residenza durante le vicende belliche verificatesi nel decennio 1935- 1945, diverse dei quali fino ad oggi marginalmente o mai ricordati, due aventi titolo ad essere aggiunti all’elenco attualmente riportato sul locale monumento.

Il volume costituisce non solo una raccolta di informazioni sulla vita e sulle modalità della morte di tutti questi caduti e dispersi ma presenta un valido inquadramento degli avvenimenti generali in cui contemporaneamente si muoveva la nostra nazione. Eventi cruenti ma anche momenti di cambiamenti sociali e politici che in questa nostra epoca di squallidi egoismi e miopi calcoli utilitaristici hanno del prodigioso. La ricostruzione di passaggi di straordinaria temperie, non resa attraverso anacronistici stereotipi, bensì quale dato di fatto che emerge dai documenti degli archivi, della parrocchia, dalla memorialistica e dai ricordi di un’intera comunità.

La presentazione costituisce l’occasione per illustrare i criteri seguiti e le difficoltà affrontate dall’autore nel reperimento di questi dati ma anche riflettere insieme su alcuni aspetti che la più recente storiografia ha posto al centro dei propri interessi. Come avvenne che i soldati e i civili presero consuetudine con la violenza indotta dalla guerra? Quali forme ha assunto la memoria del conflitto? Ha avuto un senso il tributo di sangue versato?

Gianni Toscani è nato ad Altare nel 1937. È stato dipendente dell’industria e da sempre è appassionato di storia. Ha compiuto un’intensa attività di ricerca e raccolta di fonti archivistiche e di testimonianze sulla base della quale ha pubblicato diverse opere. Ha tenuto conferenze e collaborato con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Savona.