Sabato 21 novembre dalle 10 alle 12 in piazza Vittorio Emanuele II a Finale Ligure e dalle 11 alle 12 in via Enrico d’Aste ad Albenga si terrà la presentazione del progetto “Uscire dall’economia del profitto per la società della cura”.

Si tratta di un progetto di società alternativa che centinaia di associazioni e movimenti s’impegnano a costruire nella loro pratica quotidiana. Già ora esistono molteplici attività di cura, in famiglia e nel volontariato sociale e politico. La pandemia ha reso evidente a tutti la necessità di superare un modello di economia che affida il benessere della popolazione ai meccanismi della competizione finalizzata all’arricchimento individuale.

I movimenti lottano per affermare in ogni campo della vita sociale politiche pubbliche e relazioni personali volte alla cura delle persone e dell’ambiente, scontrandosi regolarmente con le logiche antisociali del profitto. Le tragiche esperienze del secolo scorso ci rendono diffidenti verso modelli nati da speculazioni teoriche calate dall’alto.

La Società della Cura nasce necessariamente dalla situazione esistente, su cui si esercita la pressione trasformatrice di tutte le persone che si impegnano nel lavoro, in famiglia e nel sociale ad affermare le ragioni della solidarietà, della giustizia e della cura reciproca per la salute di noi tutti e del pianeta.

“È ora di uscire dall’isolamento e affermare a testa alta che la cura di sé, degli altri e dell’ambiente è il prossimo scalino che l’umanità salirà, se vuole sopravvivere – affermano gli ideatori – Invitiamo a partecipare tutte le associazioni e i singoli interessati a disegnare e costruire la Società della Cura. Nessuno si salva da solo, ognuno ha un ricco contributo da donare!”.

Nel pomeriggio dalle ore 15 su Zoom si terrà un’assemblea regionale aperta ad associazioni, comitati, forum, reti sociali, sindacati e singole persone interessate a disegnare e costruire la società della cura.