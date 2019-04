Presentazione del progetto “Connessioni in ceramica: dalle vespe vasaie alla stampa 3D”

Martedì 9 aprile alle ore 17 nella Sala Conferenze “De Mari” di Palazzo Gavotti il Museo della Ceramica di Savona presenta il progetto interdisciplinare “Connessioni in ceramica: dalle vespe vasaie alla stampa 3D”, che coniuga entomologia, arte contemporanea, tradizione ceramica e ricerca scientifica e tecnologica.

Tutte le figure coinvolte, artisti, ceramisti, entomologi e tecnici informatici, saranno presenti e illustreranno il loro apporto al progetto. Seguirà nelle sale espositive una visita all’installazione dedicata alla valorizzazione del lavoro delle vespe e allo spazio dove è installata la stampante 3D.

In questa occasione verrà presentato al pubblico anche il nuovo laboratorio del Museo della Ceramica, che coniuga la lavorazione tradizionale dell’argilla alla sperimentazione legata all’utilizzo delle tecnologie digitali.

Il progetto

Tutto parte dall’osservazione di due particolari tipologie di vespe, le Sceliphron (comunemente dette vespe muratrici) e le Eumenes (vespe vasaie). Entrambi esemplari solitari, costruiscono nidi in argilla in cui depositano il proprio uovo e una scorta di cibo per la larva. Ideato per sollecitare un confronto tra discipline diverse “Connessioni in ceramica” intreccia il lavoro di figure e realtà differenti: dalle vespe all’artigiano ceramista, dall’artista visivo all’entomologo fino ad arrivare al coding per la stampante 3D che lavora l’argilla ispirandosi proprio a questo tipo di vespe. Si parte dalla natura, si passa attraverso artigianato, arte contemporanea e scienza, per arrivare a una tecnologia che imita la natura attraverso i codici informatici. Abbattendo le barriere esistenti tra diversi ambiti di studio questo progetto ha anche lo scopo di raggiungere pubblici trasversali e diversificati.

“Connessioni in ceramica” prende avvio dall’opera Nido di Vespa del ceramista Jorge Hernandez che da anni colleziona i nidi in argilla di vespe vasaie e muratrici raccolti in tutto il mondo. Per preservarli nel tempo, renderli meno fragili e farli conoscere al pubblico, Hernandez ha deciso di cuocerli ed esporne una parte al Museo della Ceramica di Savona.

L’installazione dei nidi è accompagnata dall’opera video Sono Vespa dell’artista Simonetta Fadda. L’opera mostra la geometria di queste piccole architetture fatta di cerchi concentrici, delle specie di spirali simili ai movimenti in volo delle vespe. Per questo, il video è fatto di una serie di avvicinamenti e intrusioni: la telecamera spazia sulla superficie e cerca di entrare nei pertugi, poi lo sguardo naufraga nella materia osservata, confondendosi.

Scienza, arte e ceramica si incontrano nel progetto attraverso il coinvolgimento dell’entomologo Michael Ohl curatore al Museo di Scienze Naturali di Berlino e specializzato nello studio di questo tipo di insetti. Invitato dal Museo della Ceramica a parlare a nome della vespa, Ohl ne illustrerà particolarità e fattezze e spiegherà il loro metodo di costruzione dei nidi in argilla.

Il progetto si chiude con la stampante 3D. Di recente dotazione del nuovo laboratorio del Museo è infatti una stampante 3D dell’azienda italiana Wasp che trae il suo nome proprio dalla vespa che lavora l’argilla. Osservando l’insetto all’opera e rendendosi conto di come nessun uomo sarebbe stato in grado di replicarne l’operato, i fondatori dell’azienda hanno deciso di creare stampanti che utilizzassero la tecnica di lavorazione dell’argilla delle vespe.