Presentazione del progetto “Arte, design e connessioni territoriali”

Sabato 25 maggio alle ore 10 al Muda di Albissola Marina la classe 4ᵃC del Liceo Artistico “Martini” di Savona presentano i risultati del progetto “Arte, design e connessioni territoriali”. La particolare caratteristica dell’iniziativa sta nel fatto che sarà il risultato di un percorso di didattica diffusa finalizzata ad aprire concretamente la scuola al territorio per comprenderne la realtà e renderla protagonista attiva.

La conoscenza degli aspetti storici dell’arte e del design, dalla Bauhaus immaginista, al gruppo Cobra, l’arte di Luzzati e le opere grafiche dell’architetto Aldo Rossi, si sono tradotti in progettualità e sperimentazione ma anche incontro, ascolto e confronto con realtà esterne alla scuola. Straordinari esperti, come Giovanni Poggi per la fabbrica San Giorgio e Alfredo Meconi per il Bostrico, si sono spesi con passione e straordinaria competenza in lezioni nei loro laboratori concorrendo in maniera concreta al percorso scolastico.

Arte e design, in questa esperienza di didattica diffusa, sono diventati apprendimento: gli studenti hanno studiato, ascoltato, praticato e progettato passando alla sperimentazione diretta su prodotti, borse e shopper dipinte attraverso l’esperienza personale e diretta. La visita a Casa Jorn, dopo lo studio dei principali movimenti che ne sono stati protagonisti, quella alla San Giorgio (o “Fabbrica dei Sogni”), la visita al Bostrico, sono stati i momenti fondamentali, la cui testimonianza è stata sintetizzata dai ragazzi in un pieghevole, un video e soprattutto concretizzato in progetti e prototipi e mettendo a frutto l’esperienza acquisita.