Presentazione del progetto ARCI “A che gioco giochiamo?”

Sabato 19 gennaio alle ore 10 presso l’associazione di promozione sociale “La Rocca” (ex SMS Contadini e Operai), in via alla Rocca a Legino, si svolgerà la presentazione dell’iniziativa “A che gioco giochiamo?”, una serie di corsi sui “giochi di un tempo” tenuti da soci di alcuni circoli e S.M.S. aderenti ARCI che partecipano al progetto.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Provinciale ARCI Savona in collaborazione con la S.M.S. Fratellanza Leginese – Circolo Milleluci, APS La Rocca, Circolo Artisi, S.M.S. Operai e Impiegati (Celle Ligure), Circolo La Familiare e Circolo La Boccia con il sostegno del Distretto Sociosanitario Savonese n° 7 e della Regione Liguria e rientra nell’ambito dei progetti di invecchiamento attivo della Regione.

La presentazione, dedicata ai corsi di dama, scacchi e bocce, precederà quella di sabato 26 gennaio quando, sempre alle ore 10 presso il Circolo Artisi di salita san Giacomo 9 a Savona, sarà presentato il corso dedicato alle boccette. La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata a bambini/e e ragazzi/e. A tutti i/le partecipanti sarà consegnato l’occorrente per giocare e si prevedono corsi per principianti e avanzati in funzione delle capacità in quel determinato gioco. Tutti/e coloro che parteciperanno alla presentazione dei corsi riceveranno un omaggio.

“L’invito che facciamo ai ragazzi e alle ragazze interessati/e è quello di partecipare alle due presentazioni per conoscere meglio il programma e potersi così iscrivere ai corsi che si svolgeranno nelle basi coinvolte nel progetto – afferma ARCI Savona – Crediamo molto in questo progetto in quanto i soci dei circoli e delle S.M.S. aderenti ARCI diventano insegnanti e tramandano alle nuove generazioni la passione per i ‘giochi di un tempo’ e tutte le strategie da applicare per giocare al meglio delle proprie capacità. In questo modo grandi e piccoli potranno trascorrere delle ore assieme e divertirsi giocando assieme”.