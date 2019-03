Presentazione del libro “Resistenza svelata” di Daniele La Corte

“Resistenza svelata” è il nuovo romanzo di Daniele La Corte (Fusta Editore) che sarà presentato mercoledì 20 marzo alle 18 presso il Casino di Lettura in via Paleocapa 4 a Savona a cura di Agata Marano.

Il libro racconta la storia vera di suor Carla De Noni, Medaglia d’Argento al Valore militare per la Resistenza. Già staffetta schierata con l’azione partigiana, entrò nel 1944 a far parte del Servizio X: organizzazione d’Intelligence in grado di coordinare i “ribelli” tra Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Furono altre due figure fondamentali per il processo di Liberazione ad averla «arruolata»: Dino Giacosa e Aldo Sacchetti.

Daniele La Corte è giornalista e scrittore, nato nel 1949 ad Alassio, ha legato la sua prestigiosa firma ai principali quotidiani nazionali. Insignito per due volte (nel 1983 e 1985) del riconoscimento di Cronista dell’Anno, il 20 febbraio 2002 l’allora ministro della Cultura del governo francese Cathérine Tasca gli ha conferito l’onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Art et des Lettres. È oggi componente del Comitato scientifico dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Imperia.