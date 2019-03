Sabato 9 marzo alle ore 16 presso la Società di Mutuo Soccorso “Generale” di via san Lorenzo a Savona farà tappa la presentazione del libro “Non ci sono poteri buoni – Il pensiero anche anarchico di Fabrizio De André”, organizzata dal Circolo Anarchico “U. Marzocchi” di Savona.

L’iniziativa sarà a cura di Paolo Finzi, curatore del libro e amico personale di Faber. Introdurranno Dina Barreca del circolo anarchico e Marco Genzone, direttore della Biblioteca Civica “Anton Giulio Barrili” di Savona.

Il libro raccoglie una raccolta di articoli, saggi e interviste in cui emerge il pensiero sulle innumerevoli problematiche di cui si è occupato Fabrizio De André. Il pensiero del cantautore è paragonato ad uno scrigno, ad una cassetta per gli attrezzi per coloro che, anarchici o no, vogliono riflettere, sognare ma anche cercare di realizzare un mondo migliore di persone libere e uguali.