Presentazione del libro “La fabbrica del volo nella Grande Guerra in Liguria”

Nell’ambito del “Laboratorio Ricci – Sinergie per la memoria” sabato 2 marzo alle ore 16 presso la Fortezza Castelfranco di Finalmarina ha luogo la presentazione del libro curato dai professori Fabio Caffarena e Carlo Stiaccini “La fabbrica del volo. Industria, aviatori e memoria della Grande Guerra in Liguria” (Fusta, 2018).

Nel primo conflitto mondiale repentini processi di militarizzazione territoriale portarono la Liguria ad assumere un ruolo strategico in campo aeronautico, grazie alla presenza di attività industriali (Ansaldo, Piaggio, Cives), presidi militari e basi aeree distribuite lungo tutta la costa e nell’entroterra. Gli investimenti nella produzione di moderni e affascinanti velivoli militari – tra cui il famoso Ansaldo SVA protagonista con Gabriele d’Annunzio del volo su Vienna nell’agosto del 1918 – furono destinati a segnare in modo profondo e duraturo lo sviluppo industriale post-bellico; mentre l’impatto evocativo della guerra aerea impresse a lungo nella memoria collettiva i nomi e le azioni di numerosi aviatori liguri presenti nei cieli di guerra, contribuendo ad alimentare la costruzione del mito aviatorio italiano.

Ad un secolo di distanza la cultura e la tradizione aeronautica nate nel corso di quel catastrofico e memorabile conflitto hanno lasciato sul territorio regionale un cospicuo, ma finora poco noto, patrimonio archivistico e museale che gli interventi raccolti nel volume hanno contribuito a riportare alla luce.

Fabio Caffarena è docente di Storia contemporanea e direttore dell’Archivio ligure della scrittura popolare presso l’Università degli Studi di Genova. Si occupa di pratiche di scrittura tra Otto e Novecento e di storia dell’aeronautica. Tra i suoi lavori: Dal fango a vento. Gli aviatori italiani dalle origini alla Grande Guerra (Einaudi, 2010); La guerra aerea, in N. Labanca (dir.), Dizionario storico della Prima guerra mondiale (Laterza, 2014) e In guerra sopra le nubi. Il pilota Giuseppe Canonica nel Primo conflitto mondiale (Edizioni Rivista Aeronautica, 2015, con C. Stiaccini. Premio speciale UNUCI-Corsena 2017).

Carlo Stiaccini svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Genova. Fa parte del gruppo di ricerca dell’Archivio ligure della scrittura popolare ed è autore di saggi e monografie sul Primo conflitto mondiale e sulle pratiche di scrittura tra Otto e Novecento. Con l’Ufficio storico dell’aeronautica militare ha pubblicato, tra gli altri, Chi vola vale. L’immagine della Regia Aeronautica nell’archivio del generale Cagna (2013, con F. Caffarena).

Alle ore 17 si svolgerà la presentazione del progetto espositivo “Piaggio. Sulle ali della memoria” coordinato da Diego Scarponi e Fabio Caffarena, in collaborazione con gli studenti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione – Laboratorio Audiovisivi “Buster Keaton” dell’Università di Genova.

Nell’ambito del progetto “Laboratorio Ricci Sinergie per la memoria” sabato 9 marzo a Palazzo Ricci a Finalborgo alle ore 17 si svolgerà la presentazione del libro di Roberto Bottini dal titolo “Emanuele Celesia: patriota, educatore e filantropo” (De Ferrari, 2019), stampato con i fondi ottenuti dal Comune di Finale Ligure e dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto di valorizzazione di Palazzo Ricci “Luoghi della Cultura 2018”.