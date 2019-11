Presentazione del libro “Il nostro presepe – Macachi e dintorni”

Un anno di lavoro, oltre 90 persone coinvolte come autori (con i collaboratori si supera largamente quota 100) per arrivare a 200 pagine: questi i numeri del libro “Il nostro presepe – Macachi e dintorni” (editore De Ferrari di Genova) che verrà presentato domenica 17 novembre alle ore 15:30 nell’Oratorio San Giuseppe ad Albissola Marina.

Si era parlato esattamente di questo giorno come punto d’arrivo quando il progetto era stato presentato, nel novembre 2018, all’apertura dei corsi Unitre (“Studio e svago” ad Albissola Marina e UniAlbisola a Superiore), dedicati al tema presepe, e i tempi sono stati rispettati in pieno. Un lavoro lungo, vista la quantità di interventi, che ha coinvolto tante persone, ognuna con il suo stile e il suo modo di scrivere.

Molti hanno mostrato disponibilità ad aprirsi, a comunicare agli altri le proprie emozioni e le sensazioni davanti al presepe. Nei testi sono protagoniste in particolare le figurinaie (in maggioranza donne), quelle del passato e quelle che ancora oggi si impegnano a tenere viva una tradizione tutta albisolese che ha più di 200 anni di storia. Un contributo importante è quello degli ospiti della casa di riposo “Corrado” di Albissola Marina, che attraverso una serie di interviste hanno aperto il cassetto dei ricordi.

Oltre alle emozioni nel libro c’è la storia dei Macachi e più in generale delle statuine che, prima di san Francesco a Greccio, si possono far risalire addirittura ai Lari dei Romani. Si ripercorrono idealmente poi le vie dei presepi, nel centro storico di Albissola Marina, dove vivevano e operavano le figurinaie di un tempo. Un capitolo è dedicato ai personaggi, dai protagonisti della Natività a Gelindo e Gelinda ai Re Magi, un altro agli allestimenti nelle case, che venivano messi alla prova e passavano al vaglio di giurie parrocchiali, un altro ancora su quello che c’è da vedere sul territorio in occasione delle visite a chiese e musei nel periodo natalizio. Se una gita è stata l’occasione per un confronto fra i Macachi e i Santons francesi l’ultimo capitolo è dedicato a due racconti, tanto delicati quanto d’impatto. Ad arricchire il tutto otto pagine a colori dedicate alle statuine.

La presentazione avrà per ospite la corale genovese Nuova Scuola Armonia, diretto da Lorenza Grasso, che proporrà un repertorio di canti natalizi tratti dalla tradizione classica ma anche autoprodotti in dialetto ligure dalla stessa direttrice. Tra questi la canzone “A Geinin”, dedicata alla più nota figurinaia albisolese che ha operato nei primi decenni del secolo scorso.

Il libro è stato realizzato dall’associazione Macachi Lab in collaborazione con La Fornace, le Unitre albisolesi e la casa di riposo “Corrado” e con il supporto della Camera di Commercio Riviere di Liguria e il patrocinio delle amministrazioni comunali di Albissola Marina e Albisola Superiore.