Presentazione del libro “Finalmente l’Infinito”

Sabato 26 gennaio alle ore 17 nella Libreria Tra le Righe, in corso Colombo 11, nel contesto delle proposte culturali dell’Unitre Varazze di gennaio, Margherita Pira presenta il libro “Finalmente l’Infinito” di Marica Roi.

Questa è una storia di vita, una fra tante, di una donna e un uomo fra tanti. La forza di questa trama non è l’originalità o la complessità, ma la semplicità, il candore, la schiettezza, la naturalezza con cui Marta e Flavio ci coinvolgono nel loro percorso. Le loro fragilità, lo stupore con cui si scoprono disarmati di fronte alla forza di un sentimento che ormai non aspettavano più, sono raccontate con un’intensità a cui non siamo preparati.

In questo viaggio non c’è solo luce, ma anche dolore e inquietudini inevitabili per chi non si rassegna all’ordinario o all’indifferenza di uno sguardo. E al di là di ogni accadimento, l’infinito è lì, in quella bellissima linea dove l’orizzonte si confonde con il mare. In quel luogo magico nessuno potrà mai impedire alle nostre emozioni di continuare a volare.»

Informazioni:

Libreria Tra le Righe 01995604

Unitre Varazze, via Don Bosco 36, 019934243, da lunedì a venerdì ore 10-11 e 16-17