Presentazione del libro \"Felici per sempre\" di Mario Furlan

Venerdì 12 aprile alle ore 18 presso la Libreria Ubik di corso Italia a Savona verrà presentato il libro “Felici per sempre” di Mario Furlan, introdotto da Diego Gambaretto.

Furlan, nato ad Albissola e trasferitosi a Milano dopo il liceo, è stato eletto “miglior life coach italiano del 2018” dall’Associazione Italiana Coach, è docente universitario di Motivazione e crescita personale nonché di Comunicazione efficace, leadership e management, ha scritto due best seller motivazionali e ha fondato i City Angels e il Wilding, l’autodifesa istintiva e psicofisica.

“Felici per sempre” è un manuale che aiuta concretamente, con esempi pratici e concreti tratti dalla vita reale, a superare gli ostacoli e i problemi che tutti noi ci troviamo ad affrontare nella quotidianità. Non è il solito manuale all’americana, che ti illude che tutto sia facile, ma un libro sincero, introspettivo, che trasmette energia positiva con esempi pratici e diretti. Un libro che porta per mano il lettore nel cammino verso la conquista della serenità.

Di solito quando si parla di felicità, si rimane concentrati sull’aspetto puramente spirituale: c’è molta teoria, ma è difficile trovare consigli pratici su come cambiare, in meglio, la propria vita. Non è il caso di questo libro. Molte persone hanno difficoltà a trovare la propria strada, a essere più efficaci e in armonia con se stessi e gli altri.

Partendo dal concetto che il tuo mondo esterno riflette il tuo mondo interno, l’autore ci spiega che per cambiare, e migliorare, dobbiamo partire da noi stessi. E dobbiamo innanzitutto, accettarci e amarci per come siamo. Con i nostri inevitabili limiti e difetti. Questo è l’inizio del percorso verso la felicità.