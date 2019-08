Presentazione del libro \" Belin,che Paddok \" di Carlo Pernat

Lunedì 19 agosto alle ore 18:30 presso il New Bly di Loano, in via delle Trexende 2/4, si terrà la presentazione del libro “Belin che paddock. Storie di corse, piloti e altre pazzie della mia vita” di Carlo Pernat con Massimo Calandri (Mondadori). L’evento è organizzato dal Mondadori Bookstore e dall’asd Krav Maga Parabellum e gode del patrocinio dell’Assessorato comunale a Turismo e Cultura e di Csen Savona.

Il volume racconta la storia di un ragazzo di Genova che diventa il più importante e autorevole manager del mondo delle due ruote, frenando il giusto e tenendo il gas sempre aperto al massimo. All’incontro parteciperà lo stesso Pernat insieme al coautore Massimo Calandri, inviato de La Repubblica. Modera l’incontro il giornalista del quotidiano online IVG.it Luca Berto.

Krav Maga Parabellum è l’associazione sportiva che nel 2017 ha organizzato alla Marina di Loano la manifestazione “Fai il pieno di motori e non di alcol”, a cui hanno partecipato molte realtà impegnate nel mondo delle corse in moto, come il Team Italtrans, e piloti di fama internazionale come Virginio Ferrari.