Presentazione del libro “Al di là del muro (…c’è speranza per tutti!)” di Carlo Cangiano

La Fondazione Gian Maria Oddi, l’Albenga Runners e la Croce Bianca con il patrocinio del Comune di Albenga presentano venerdì 1 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium San Carlo di via Roma il libro dell’appassionato di running Carlo Cangiano “Al di là del muro (…c’è speranza per tutti!)”, pubblicato dalle edizioni Del Delfino Moro. Relatori saranno Mario Moscardini e Gino Rapa.

Si tratta di una composizione di 42 racconti come i chilometri delle maratone tanto care all’autore ingauno, oltre ad una storia extra corrispondente ai 195 metri conclusivi della gara. La narrazione di episodi di sport procede di pari passo con l’approfondimento di significative esperienze a livello umano, in una continua alternanza tra ironia e spunti di riflessione. Un percorso di vita, caratterizzato dalla felicità di correre per pura passione.

Il progetto letterario di Cangiano riveste uno scopo benefico particolarmente significativo: l’intero ricavato delle vendite sarà infatti devoluto alla Croce Bianca di Albenga. L’autore invita a presenziare alla serata e a compiere “una buona azione di solidarietà a favore di chi ogni giorno effettua corse ben più importanti delle mie per salvare vite umane”.