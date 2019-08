Presentazione del libro “20 misteri per dire ti amo: figure risonanze preghiere teatro”

“La perfezione dell’uomo consiste nello scoprire le proprie imperfezioni”, scriveva sant’Agostino. L’espressione è stata accolta dalla Biblioteca Diocesana di Albenga, a cui il vescovo Guglielmo Borghetti ha affidato il compito di seminare momenti di sapere, al fine, per dirla ancora con Agostino, di conoscere in maniera più intensa la presenza di Dio nel cuore e nell’anima dell’umanità, fino a raggiungere una perfezione, che non sta al di fuori ma all’interno di se stessi.

È questa la linea guida della nuova biblioteca, che, oltre a catalogare tecnicamente i circa sessantamila volumi presenti negli scaffali, desidera contribuire all’attenzione e all’amore al libro attraverso incontri ed eventi, che aspirano a creare gesti di bellezza e di speranza. Si è infatti convinti che questi sono i passi che generano stupore e riconciliano con il mondo della cultura attraverso il libro, che la biblioteca offrirà in visite guidate a giovani ed adulti, in mostre relative alla storia e alle tradizioni religiose e laiche della diocesi e del suo territorio.

Seguiranno eventi appartenenti a differenti e sentite culture allo scopo di catturare i valori e la promozione della persona umana, sempre alla ricerca di novità letterarie e interessi locali. In quest’ottica, dopo il ricordo del vescovo Alessandro Piazza del marzo scorso, lunedì 5 agosto alle ore 21 in piazza dei Leoni ad Albenga la biblioteca presenta il libro “20 misteri per dire ti amo: figure risonanze preghiere teatro”.

Si tratta dell’ultima avventura letteraria di G. Battista Gandolfo e Luisa Vassallo, arricchita dai dipinti dell’artista Delly Potente. Edito dalla casa editrice Ancora, il libro intende presentare una lettura contemporanea dei misteri del rosario e suggerire alcune indicazioni a chi si pone alla volta dei pellegrinaggi mariani. Presenta il testo l’arcivescovo emerito di Ferrara Comacchio alla presenza degli autori. Modera l’incontro Eraldo Ciagherotti.

L’evento sarà il primo di altre manifestazioni intitolate “Incontro con il libro”. Sono inoltre allo studio altre iniziative che saranno presentate all’inizio dell’anno sociale della biblioteca diocesana.