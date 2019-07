Presentazione del brand L’Arascin per la Fondazione Il Teorema di Franco Scarpati

Martedì 16 luglio alle ore 21 presso Zero Beach di Alassio si tiene l’apericena e la presentazione del brand L’Arascin a sostegno della nuova Fondazione Il Teorema di Franco Scarpati, nata per ricordare a quasi un anno dalla scomparsa il geologo e docente per decenni dell’istituto alberghiero alassino. Scarpati continuerà a vivere con le sue idee e progetti in una fondazione a lui dedicata e avrà una sede, una casa museo a Moglio, dove sarà esposta la preziosa collezione di minerali. Il suo sogno inseguito per anni, ovvero la nascita del Museo del Mare, si sta realizzando postumo.

Precursore dei tempi, ambientalista ed ecologista, Scarpati aveva un sogno per la sua amata Alassio: un museo di minerali con la storia del mare, dove esporre il frutto dei suoi studi e le sue ricerche accumulate in quarant’anni di esperienza. Negli ultimi cinque anni aveva provato inutilmente a realizzare questo sogno, trovando però indifferenza dalle istituzioni. Il 16 luglio sarà presentato il marchio L’Arascin, un simbolo che rappresenta la sua persona, precursore dei temi ambientali, con lo scopo di una consapevolezza consapevole attraverso convegni, eventi, manifestazioni e ricerche legate alla ricerca e all’ambiente.

Il 4 e 5 ottobre, data di nascita di Scarpati, si darà avvio alla prima iniziativa concreta della fondazione: al Grand hotel Diana saranno erogate infatti le prime due borse di studio, una rivolta alla scuola alberghiera di Alassio, l’altra alla Facoltà di Scienze geologiche dell’Università di Genova, con cui si da inizio ad una proficua collaborazione.