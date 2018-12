Presentazione de “Il Pontelungo – Albenga e il suo fiume” di Bernardo Ascoli

La rassegna “Albenga in libri” promossa dalla Fondazione Gian Maria Oddi e dall’Unitre Ingauna e curata da Mario Moscardini riprende la sua attività con la presentazione del libro “Il Pontelungo – Albenga e il suo fiume” di Bernardo Ascoli.

Nella pubblicazione, uscita postuma per le Edizioni Del Delfino Moro, l’autore, docente di Lettere e preside a Torino, scomparso per una grave forma di SLA, ha affrontato con una ricerca scientifica ampia e documentata la problematica legata ad uno dei più significati monumenti di Albenga: “quando, come, perché e da chi” il Pontelungo venne costruito.

Il volume è arricchito da un notevole corredo di materiale d’archivio e fotografie d’epoca. L’evento si terrà sabato 15 dicembre alle ore 17 nella Sala delle Conferenze al terzo piano di Palazzo Oddo in via Roma 58 con la partecipazione di Mara Ascoli e la coordinazione di Gerry Delfino. Seguirà un rinfresco offerto dalla Fondazione Oddi.