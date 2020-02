Presentazione corso per volontarie dello Sportello Antiviolenza “Alda Merini”

Lunedì 3 febbraio alle 20.30 presso il MUDA di Albissola Marina viene presentato il corso di formazione per le volontarie dello Sportello Antiviolenza “Alda Merini”, con il calendario e i relatori del corso.

Il programma è vasto, ricco di interventi di professionisti che approfondiranno gli aspetti giuridici, psicologici, criminologici, fisiologici e culturali legati ai fenomeni della violenza.

Il corso, totalmente gratuito, ha come obiettivo quello di far acquisire alle nuove leve – e rinsaldare nelle volontarie già attive – il concetto di empatia, accoglienza e ascolto, caratteristiche fondamentali e imprescindibili per il tipo di volontariato che si andrà ad affrontare.

La formazione vedrà alternarsi lezioni didattiche a laboratori di attivazione e workshop tematici, che vogliono offrire l’opportunità di un percorso di crescita personale e professionale, rivolto alla collaborazione tra volontarie e realtà complementari, quali consultori, centri di ascolto, case rifugio.

Per maggiori informazioni e iscrizioni le volontarie dello Sportello Alda Merini e i relatori, vi aspettano lunedì 3 febbraio con la presentazione del calendario del corso.