PreMeeting di Loano – “La notte dell’Innominato” al Garden Lido

Continua il percorso di avvicinamento all’edizione 2019 del PreMeeting di Loano, la manifestazione che anticipa i temi del Meeting di Rimini, kermesse che la Fondazione Amicizia fra i popoli organizza ad agosto di ogni anno. Anche per il prossimo anno l’iniziativa sarà promossa e realizzata dall’associazione culturale Cara Beltà e dal banco di solidarietà “Padre Santo” di Loano con il contributo dell’Assessorato comunale alla Cultura.

Venerdì 14 dicembre alle 21 l’Hotel Garden Lido ospiterà la serata dal titolo “La notte dell’Innominato”. Francesco Palmieri leggerà il brano de “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni relativo alla conversione dell’Innominato. La lettura sarà accompagnata dal commento musicale di Gianni Fusco (voce) e Angela Lazzaroni (pianoforte). La serata gode del patrocinio del Comune.

Il titolo della quarantesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, che si terrà nella Fiera di Rimini dal 18 al 24 agosto, sarà “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”. Come spiega Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, si tratta di “un verso di una poesia di Karol Wojtyla. Quindi nel 2019 avremo un titolo in piena continuità con i contenuti di quest’anno. Se nel 2018 abbiamo messo al centro la persona, l’uomo che cerca la felicità e fa esperienza di essa, l’anno prossimo andremo ulteriormente al fondo per scoprire da dove può nascere il volto, la fisionomia della persona”.

Il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore Remo Zaccaria spiegano: