Preghiera per l’Unità dei Cristiani

Durante la settimana per l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio si svolge a Savona l’incontro di preghiera e ascolto della Parola tra i fratelli delle confessioni che si riconoscono in Cristo. In questo 2019 il tema è “Cercate di essere veramente giusti”, tratto dal Deuteronomio.

Sotto la Torretta si conferma l’importante novità introdotta lo scorso anno, ovvero la turnazione di sedi fra cattolici, evangelici e ortodossi per ospitare la serata di riflessione comune. L’appuntamento sarà lunedì 21 gennaio alle 21 nella chiesa ortodossa di san Giovanni e santa Rita in piazza Consolazione.

“A partire dallo scorso anno abbiamo introdotto questa rotazione fra le sedi per dare un sempre maggiore segnale di fraternità e condivisione – spiega don Giuseppe Noberasco, delegato diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo interreligioso – Dopo il Duomo due anni fa e la chiesa evangelica in piazza Diaz stavolta tocca a quella ortodossa”.

Protagonisti dell’incontro, oltre a don Noberasco, saranno la pastora Eleonora Natoli della chiesa evangelica metodista, padre Gheorghita Andronic, parroco della comunità ortodossa rumena, e il vescovo Calogero Marino.