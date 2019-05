Preghiera Mariana con i Carmelitani Scalzi

Il termine “maggio” deriva dal corrispondente mese dell’antico calendario romano Maius, così detto in quanto dedicato a Maia, dea latina dell’abbondanza e della fertilità che rappresenta la grande madre terra. Negli antichi riti il primo giorno del mese il flamine del dio Vulcano sacrificava in onore della dea Maia, essendo questa moglie di Vulcano secondo la religione romana.

Nella cultura cristiana maggio è invece il mese dedicato alla Madonna. Anche a Savona si rispetta questa tradizionale devozione: ogni sera alle ore 21 nel chiostro del Convento dei Carmelitani Scalzi in via Untoria 6 si tiene la Preghiera Mariana, in cui i fedeli possono dedicare un po’ del loro tempo proprio alla preghiera “intorno alla Sua persona”.

“Nella concezione carmelitana Maria è nostra sorella e madre – scrive il priore padre Piergiorgio Ladone – In questo mese speciale lasciamoci prendere per mano da Maria per imparare, grandi e piccoli, ad accogliere sempre di più Gesù nella nostra vita come ha fatto Lei”.