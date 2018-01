Preghiera ecumenica alla Chiesa Evangelica

Come ogni anno, durante la Settimana per l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio, si svolge a Savona l’incontro di preghiera e ascolto della Parola tra i fratelli delle confessioni che si riconoscono in Cristo. In questo 2018 appena iniziato ci sarà una grande novità: l’appuntamento sarà non nella Cattedrale di Nostra Signora Assunta ma nella Chiesa Evangelica di piazza Diaz.

“Per dare un sempre maggiore segnale di fraternità e condivisione vorremmo procedere da ora con una turnazione delle sedi che ospitano questa iniziativa e quindi un anno in Duomo, un anno alla Chiesa Evangelica e un altro in quella ortodossa, ovvero in Santa Rita”, spiega don Giuseppe Noberasco, delegato diocesano per il Dialogo ecumenico.

Parteciperanno all’incontro, oltre allo stesso don Noberasco, la pastora Eleonora Natoli della Chiesa Evangelica Metodista, padre Gheorghita Andronic, parroco della Comunità ortodossa rumena, e il vescovo Calogero Marino.

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2018 ha come tema “Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15, 6). Per redigere il sussidio sono state scelte le chiese dei Caraibi. Sotto la guida del cardinale Kenneth Richards, arcivescovo cattolico di Kingston e responsabile per

l’Ecumenismo della Conferenza Episcopale delle Antille, e di Gerard Granado, segretario generale della Conferenza delle Chiese dei Caraibi, un gruppo ecumenico locale, composto da uomini e donne, ha elaborato il materiale.