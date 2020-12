Sabato 5 dicembre alle ore 21 su YouTube e Facebook l’associazione di promozione sociale #cosavuoichetilegga? propone la performance “Praticamente perfette – Quando le donne si raccontano tra ironia, amore e chissà…”, per la regia e le coreografie di Irene Ciravegna e in collaborazione con Zonta Club Albenga Alassio e Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi”.

L’idea nasce lo scorso anno in occasione della Festa della Donna come pièce e viene proposta ora online. “Praticamente perfette” si compone di una serie di monologhi, danze e video dedicate all’essere donna in tutte le possibili declinazioni. Donne nel loro quotidiano, tra poesie e brevi racconti, ci accompagneranno in modo gentile nella vita che tutte vivono, storie comuni tra ironia e poesia. Il finale riserverà una sorpresa: la lettura di un brano nel linguaggio dei segni della traduzione di Luca Rotondo.

L’evento ha lo scopo di sostenere la lotta alla violenza sulle donne. “Abbiamo aderito con entusiasmo alla richiesta di collaborazione dell’associazione #cosavuoichetilegga, che ringraziamo per la sensibilità e l’attenzione con cui affronta ogni volta le tematiche del mondo femminile – dichiara la presidente dello Zonta Club ​Antonella Raimondi Canepa – L’evento si colloca all’interno delle sedici giornate di attivismo contro la violenza di genere, istituite dall’ONU e a cui Zonta International partecipa con la campagna ‘Zonta says NO to violence against Women’ fino al 10 dicembre”.

“Ringraziamo #cosavuoichetilegga per il pensiero sempre rivolto al mondo femminile nelle sue varie sfaccettature e la capacità dimostrata nello scegliere brani e argomenti che, anche attraverso l’ironia e la leggerezza, puntano il dito sulla violenza fisica, psicologica ed economica esercitata sulle donne”, aggiunge la presidente del centro antiviolenza Catterina Giraudo.