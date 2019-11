Pranzo e festa al Parco AsinOlla per la Giornata Nazionale degli Alberi

Il Parco Natura AsinOlla di Pietra Ligure aderisce alla Giornata Nazionale degli Alberi che si tiene il 21 novembre di ogni anno e istituita dal Ministero dell’Ambiente per la tutela ambientale, la riduzione dell’inquinamento e la promozione del verde urbano.

Per celebrare la festa il parco presenta un pomeriggio tutta da vivere e gustare: domenica 24 novembre dalle ore 12:30 ci sarà un pranzo con antipasti, primi e dolci del territorio mentre dalle ore 15 diverse iniziative con gli asini della struttura, come fiabe, giochi e merenda con gli amici animali.

AsinOlla in questi anni si è inserita nel contesto della valorizzazione di un’intera collina, trasformandola in un parco natura per la comunità savonese con servizi e attrattive. Tra i partner l’associazione L’AltrItalia Ambiente, che si propone di creare una coscienza ecologica collettiva.