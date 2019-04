Pranzo di Pasqua al Ca di Ni Residence

Anche quest’anno vogliamo proporvi per il pranzo di Pasqua un mix tra piatti tradizionali e nuove ricette, il tutto servito con un valore aggiunto. Tempo permettendo, serviremo il pranzo di Pasqua direttamente nel nostro giardino! E per farvi venire un po’ l’acquolina in bocca… ecco il nostro menù:

Torta Pasqualina

Seppioline in umido con patate e piselli

*****

Conchiglioni ripieni al ragù di pesce gratinati

*****

Filetto di merluzzo con pomodorini e asparagi

Agnello con i carciofi

*****

Colomba con crema al whisky e fragole

Coperto, acqua, 1 bottiglia di vino a scelta tra quelle proposte dalla nostra cantina e caffè inclusi

Euro 50 a persona. Prenotazione obbligatoria.