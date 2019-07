Power Pulling League 2019 – 2° Tappa

Arriva a Cengio la seconda tappa della Power Pulling League 2019. Per Cengio si tratta della seconda edizione del Tractor Pulling, la cui storia ha inizio nelle campagne americane alla fine del XIX secolo: durante le feste di paese gli agricoltori usavano scommettere sui loro equipaggi equini e sulle loro capacità di tiro e forza.

In pratica si caricava un piano in legno o un carro con un peso via via crescente finché un solo equipaggio riusciva a muovere il convoglio percorrendo il tracciato rettilineo in terra battuta e il proprietario incassava la posta. Quando nei campi i cavalli furono lentamente sostituiti da mezzi motorizzati lo sport cambiò nome in Tractor Pulling o Power Pulling. Il Tractor Pulling è uno sport motoristico il cui principio della competizione è il trascinamento di un rimorchio zavorrato (slitta) su un tracciato retto realizzato in terra battuta della lunghezza di 100 metri (circa 300 piedi nel sistema di misura americano).

Quest’anno Cengio ospiterà la seconda tappa nazionale, in cui saranno presenti diverse categorie: Garden Pulling, Modificati 4 Cilindri, Light Tractor, Prostock, Prostock 45, Tractor Diesel, Truck. L’evento si svolgerà sabato 27 luglio in località Brignoletta: gli organizzatori allestiranno il campo gara e le aree limitrofe dove troverà spazio domenica 28 luglio già dal mattino anche il raduno di trattori d’epoca e non.

Nel pomeriggio di domenica la 2° edizione del Tractor Pulling, gara riservata a trattori di serie (sono previste varie categorie con due slitte – da 0 a 500 CV) e si svolgerà in un suggestivo contesto rustico all’insegna del più genuino divertimento e tipicità gastronomiche. Due giorni pieni di sana competizione, a partire da sabato 27 dalle 18:30, con inizio della 2° Tappa Power Pulling League 2019 e prosecuzione in “notturna” con uno spettacolo unico, in quanto la pista di gara sarà illuminata da otto torri faro.

L’evento è fortemente voluto dai fratelli Castagneto dall’omonima azienda agricola di Saliceto (Cuneo) e da Caffè Vittorio di Saliceto, entrambi golden sponsor, e organizzato in collaborazione con il Comune di Cengio, la Pro Loco e Power Pulling Italia, una società sportiva nata a Beinette (Cuneo) il 15 gennaio 2014 per trasmettere lo sport del Power Pulling in Italia.