Dopo il successo di Salonissimo, il festival che ha permesso ai cultori del tango di seguire le straordinarie esibizioni e di partecipare alle lezioni di Sebastian Jimenez e Joana Gomez, John Erban e Francesca Del Buono, l’appuntamento ora è per domenica 5 maggio presso la Sala Aurora di Valleggia in occasione di PostSalonissimo Savona Tango Marathon. A partire dalle 19 sei ore di tango sulle note della musica dal vivo dell’orchestra Detalles de Tango e quella scelta dai dj Mati (Maria Teresa Viotto) e Kilowatt (Andrea Degani).

L’evento non è solo un modo per ritrovarsi dopo il festival del 5, 6 e 7 aprile ma è anche e soprattutto l’occasione per festeggiare i 18 anni della Scuola GioKi Tango, nata come gruppo nel maggio 2001 e poi divenuta sezione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica GioKi Danza, fondata nell’agosto 2002.

L’associazione ha iniziato la sua attività operando per la diffusione della cultura del Tango Argentino. Riconosciuta dal CONI ed affiliata all’ACSI/Faitango, attualmente si occupa anche di altre discipline di danza e ballo, curandone in particolar modo gli aspetti artistici, aggregativi e sociali e ottenendo per questo impegno, nel corso degli anni, vari riconoscimenti sul territorio. Anima dell’associazione e autentici ambasciatori del tango sono Giovanna Di Fazi e Andrea Degani Giovanna e Andrea ballano insieme dal 1999.

Giovanna ha alle spalle anni di danza classica e moderna, danza jazz, expression primitive ed espressione corporea. Andrea vanta una lunga esperienza da musicista che gli consente un non comune senso del ritmo. Sono dal 2002 Maestri di Tango Argentino con diploma di livello oro dell’ANMB e sono membri dell’AMBCTA, prestigiosa associazione di maestri, ballerini e coreografi di Buenos Aires. Da anni si impegnano per lo sviluppo della comunità del tango in Liguria, segnatamente nelle province di Savona, Imperia e Genova in cui sono tra i maestri con maggior anzianità didattica.

La loro passione per il tango li ha portati a recarsi annualmente a Buenos Aires per approfondire, con i migliori maestri argentini, la conoscenza della danza patrimonio dell’Umanità Unesco. Durante le loro lunghe permanenze nella patria del tango hanno attinto direttamente alla sorgente di questo ballo apprendendo i segreti dello stile milonguero, del canyengue e del salón.

Hanno preso parte, accedendo alle semifinali, a numerosi campionati italiani ed europei e hanno partecipato numerose volte ai campionati mondiali di Buenos Aires. Il loro impegno è premiato dalla constatazione che tra i tangheri che affollano le milonghe liguri, numerosissimi sono gli allievi che nel corso degli anni hanno appreso da loro a muoversi al ritmo del tango.