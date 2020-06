“Porte aperte al Sacco”: l’antico teatro di Savona si apre alla città

Savona. L’associazione culturale S.A.C.C.O., che gestisce da oltre dieci anni il più antico e primo teatro della città, in ottemperanza ai decreti ministeriali inerenti alle misure di contenimento e gestione epidemiologica da Covid-19, da fine febbraio, come tutti i teatri, ha sospeso le attività artistiche che erano in programma.

Superata l’emergenza, l’associazione ha deciso di aprire il teatro alla città per quattro sabati, uno ogni fine mese sino a settembre, a partire dal 27 giugno prossimo dalle 18 alle 21:30, con l’intento di incontrare soci, spettatori e amici che hanno frequentato e sostenuto in questi anni un luogo unico della città. “Al tempo stesso apriamo alla cittadinanza che ancora non conosce questa ‘bomboniera di fine Settecento’ – spiegano i membri – La scoperta di questo magico e prezioso spazio sarà anche l’occasione per conoscere le attività che intendiamo far ripartire da ottobre”.

La visita aperta a tutti sarà accessibile a piccoli gruppi mantenendo il distanziamento fisico e rispettando tutte le disposizioni che la normativa prevede per gli spazi al chiuso. Quindi è bene prenotare la visita anche con WhatsApp in modo da organizzare piccoli gruppi. Per informazioni e prenotazioni: info@teatrosacco.com – 3317739633 – 3286575728. È possibile seguire le iniziative sul sito Teatrosacco.com, su Facebook e Instagram.